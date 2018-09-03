В Монголии за 3 года погибло 300 монгольских детей, ставших жертвами преступлений

CA-NEWS (MNG) - По данным полицейского управления Монголии за последние три года погибло 300 с лишним детей, ставших жертвами преступлений. Причём большинство из них пострадало в результате совершения семейного насилия, кражи, полового насилия, сообщает «Монголия Сейчас».

По состоянию за первое полугодие текущего года в образовательные учреждения поступило 784 звонка о нарушении прав детей, 310 из которых взяли под свой контроль органы опеки. Большую часть нарушений составляют неправомерные действия со стороны учителей, насилие против детей, необоснованный сбор денежных средств в учебных заведениях и др.

Член совета по политике образования при президенте страны Р.Булгамаа в ходе встречи за круглым столом, проведённой Ассоциацией монгольских юристов, отметила:

«652 из 798 общеобразовательных школ, проводивших свою деятельность в прошлом учебном году, являются государственными образовательными учреждениями. Сумма оплаты за обучение в частных школах, несмотря на поступления от государства в виде переменных затрат, превышают 10 млн тугриков ($4 тыс.) за учебный год».

Получается, в образовательных заведениях страны в большей степени контроль за качеством обучения отсутствует, учащиеся не защищены в своих правах в полной мере, родители же в большинстве своём предпочитают оплатить за обучение и доверить своего ребёнка педагогическому составу школы. Но несмотря на такую ситуацию в средних школах страны, 70 процентов монгольских учителей и воспитателей детских садов планируют объявить забастовку с 3 сентября этого года на неопределённый срок времени. А причиной тому является «безучастность» со стороны власть предержащих к их требованию о повышении размера заработной платы.