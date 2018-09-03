Таджикские фуры больше недели стоят на туркменско-иранской границе

CA-NEWS (TJ) - Водители грузовых фур из Таджикистана больше недели застряли на туркменско-иранской границе. Они не знают, по какой причине их не пропускают на территорию Туркменистана.

Двое водителей сообщили 2 сентября в телефонной беседе с Радио Озоди, что больше недели застряли на пропускном пункте Лютфабад-Артык.

Один из собеседников на условиях анонимности сообщил, что вблизи КПП скопилось около 100 машин, ожидающих «добро» на въезд на территорию Туркменистана и далее в Таджикистан.

«Нам и причин не разъясняют. Мы возим грузы из Турции – по дороге из этой страны пересекаем Иран, затем Туркменистан, а оттуда через Узбекистан доезжаем до Таджикистана», - сказал водитель.

Другой таджикский водитель также на условиях конфиденциальности сообщил, что туркменские пограничники не пропускают лишь те машины, которые везут груз в Таджикистан.

По его словам, границу спокойно пересекают машины, везущие товар в Узбекистан, в Кыргызстан, в другие страны. «Не пропускают только фуры, которые едут в Таджикистан», - добавил он.

Собеседники рассказали, что вместе с ними застряли и фуры из Ирана и Турции, направляющиеся в Таджикистан.

«Здесь скопилось около 100 машин: до 20 таджикских машин, остальные – фуры из Турции и Ирана», - говорит один из водителей.

Собеседники утверждают, что аналогичная ситуация и на других КПП на туркменско-иранской границе.

«На пограничном переходе Сарахс стоят также пассажирские автобусы, которые Таджикистан закупил в Турции. Их также не пропустили», - отметил один из водителей.

По его словам, посол Таджикистана в Туркменистане проинформирован о ситуации и попытался решить вопрос, но безрезультатно. Мы тщетно пытались дозвониться до посольства Таджикистана в Туркменистане.