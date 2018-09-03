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  3 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел в Кыргызстан

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова 3 сентября отбыл в Кыргызстан для участия в саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в городе Чолпан-Ате.

На саммите также ожидается участие глав Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, Азербайджана Ильхама Алиева, Казахстана Нурсултана Назарбаева, Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает УзА.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан примут участие в качестве почетных гостей.

По итогам саммита его участники подпишут ряд совместных документов. В ходе заседания председательство в организации перейдет от Казахстана к Кыргызстану.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств – международная организация, объединяющая современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами.

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