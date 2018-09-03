Грузин пытался в чемодане перевезти гражданку Узбекистана в Турцию
- Азия и мир, происшествия
- 9:22, 03 сентября 2018
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CA-NEWS (CA) - Гражданин Грузии пытался в чемодане перевезти девушку в Турцию, сообщает Haberler.com.
По данным издания, инцидент произошел на таможенного-пропускном пункте «Сарпи» на грузинско-турецкой границе.
Подозрения турецких пограничников вызвал большой чемодан, с которым 24-летний гражданин Грузии проходил паспортный и таможенный контроль. На границе от него потребовали открыть чемодан и обнаружили в нем нелегальную путешественницу. Ей оказалась 27-летняя гражданка Узбекистана. Попасть в Турцию нелегально она планировала, поскольку въезд туда ей был запрещен.
Они задержаны. Турецкая полиция возбудила уголовное дело.
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