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  3 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Грузин пытался в чемодане перевезти гражданку Узбекистана в Турцию

CA-NEWS (CA) - Гражданин Грузии пытался в чемодане перевезти девушку в Турцию, сообщает Haberler.com.

По данным издания, инцидент произошел на таможенного-пропускном пункте «Сарпи» на грузинско-турецкой границе.

Подозрения турецких пограничников вызвал большой чемодан, с которым 24-летний гражданин Грузии проходил паспортный и таможенный контроль. На границе от него потребовали открыть чемодан и обнаружили в нем нелегальную путешественницу. Ей оказалась 27-летняя гражданка Узбекистана. Попасть в Турцию нелегально она планировала, поскольку въезд туда ей был запрещен.

Они задержаны. Турецкая полиция возбудила уголовное дело.

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