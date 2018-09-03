В Сеуле начали активную борьбу со скрытыми камерами в туалетах

CA-NEWS (CA) - В общественных туалетах Сеула начнутся ежедневные проверки с целью поиска скрытых камер. Записи с них часто оказываются в интернете. У кореянок даже вошло в привычку проверять, не следят ли за ними с помощью скрытой камеры, сообщает Би-би-си.

В Сеуле в общей сложности более 20 тысяч общественных туалетов. До настоящего времени проверки на предмет наличия скрытых камер проходили в них лишь раз в месяц.

Ответственность за это была возложена на 50 служащих, которые за последние два года не смогли обнаружить ни одной камеры.

Впрочем, пока власти ищут скрытые камеры, правоохранители указывают, что, согласно статистике, 90% всех зарегистрированных преступлений, связанных со скрытой съемкой, приходится на обычные мобильные телефоны.

По данным за прошлый год, в Южной Корее было зафиксировано более 6 тыс случаев использования скрытых устройств, записи с которых затем размещались на порносайтах.

Среди корейских женщин, которые составляют 80% жертв несанкционированной видеосъемки в общественных туалетах и раздевалках, растут беспокойство и страх попасть в объектив скрытой камеры.

В стране развернута масштабная кампания с целью привлечь внимание к проблеме несанкционированных скрытых съемок роликов, получивших название "бытового порно".

Главной мишенью кампании стали потребители подобного контента - пользователи сайтов, где выкладываются сотни таких роликов. Смысл адресованного им послания состоит в том, что скачав ролик, они встают в ряд с сексуальными насильниками.

Проблема вызвала широкий резонанс. Десятки тысяч женщин вышли на манифестации, неся лозунги "Моя жизнь - не твой порноролик!" и "Южнокорейцы - нация скрытых камер".

Авторы агитационных материалов напоминают, что каждый, кто поддерживает эту отрасль порноиндустрии, может однажды стать причиной самоубийства жертвы скрытой съемки: о таких случаях периодически сообщается в корейской прессе.

Не всегда жертвами съемки становятся женщины. Недавно 25-летняя южнокорейская модель была приговорена к 10 месяцам заключения за то, что тайно сфотографировала мужчину - своего коллегу, который позировал обнаженным на занятиях в арт-колледже, а затем выложила эти снимки в сеть.

По словам представителей правоохранительных органов, задержать преступника очень сложно, поскольку камера для скрытой съемки может быть установлена всего на 15 минут, а затем снова демонтирована.

Но и в случае поимки злоумышленника закон часто оказывается бессилен: из 5,4 тыс человек, арестованных за установку таких камер, лишь 2% отправились за решетку из-за несовершенства законодательства.