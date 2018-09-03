Алишер Усманов прибыл в Ташкент, чтобы получить орден лично от Мирзиёева

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 31 августа прошла торжественная церемония награждения, посвященная вручению государственных наград иностранным инвесторам и гражданам зарубежных стран, которые внесли свой вклад в развитие Узбекистана.

Президент лично вручил орден "Эл-юрт ҳурмати" российскому миллиардеру, главе USM Holding Алишеру Усманову.

"Такая церемония состоялась впервые в истории Узбекистана. Думаю, что мероприятия такого характера, как воплощение нашей сплоченности и великодушия, станут традицией", — отметил президент.

Усманов отметил, что день вручения столь высокой награды главой Узбекистана в его жизни является "великим и волнительным".

"Сегодня у меня реализуются самые трудные, неисполненные мечты, а также мои надежды. Не только мои надежды, но и надежды всего узбекского народа сегодня отданы в ваши руки. Конечно, сегодня долг каждого узбекского сына - быть рядом с вами", - сказал Усманов Мирзиёеву.

"Но я уверен, что этот народ во главе с таким лидером, как вы, реализует все свои планы. И я каждое свое действие, которое направлено на реализацию этих планов, определил для себя смыслом моей жизни", - отметил Усманов.