В Московской области таджика, устроившего дебош в самолете, оставили под стражей до конца месяца

CA-NEWS (TJ) - Жуковский городской суд Московской области оставил под стражей до 29 сентября таджикистанца Давлаткадама Давлаткадамова, устроившего дебош на борту самолета «Уральских авиалиний». Лайнер, следовавший из Москвы в Душанбе, из-за инцидента на борту вернулся в аэропорт «Жуковский», передает Радио Озоди.

Аким Давлаткадамов, дядя обвиняемого в дебоше, сообщил 1 сентября, что после решение суда Давлаткадама отправили в Каширский СИЗО.

«Мы вместе с адвокатом настаивали, что у Давлаткадама серьезное психическое заболевание, и он нуждается в лечении. Но судья в ответ заявил, что решение об отправке в психлечебницу может быть принято только после медицинского освидетельствования. Следователи также говорят, что действия Давлаткадама неадекватны. Если врачи его признают психически больным, Давлаткадама могут экстрадировать в Таджикистан или же отправят на принудительное лечение», - сказал Аким Давлаткадамов.

По его словам, во время судебного процесса ему разрешили кратко пообщаться с племянником. «Но он только твердил, что «Я Аллах, а ты шайтан. Меня зовут Бовар», - рассказывает дядя Давлаткадама.

По информации следственного комитета РФ, 29 августа около 19.15 мск во время выполнения рейса Москва – Душанбе один из пассажиров начал вести себя неадекватно. Бортпроводница сделала ему замечание, после чего мужчина нанес ей удар кулаком в область головы. Потом он вовсе заявил, что «самолет сейчас взорвется». Командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета и сообщил о происходящем на борту.

Мужчина также утверждает, что его сын не употреблял наркотики и алкоголь. «На борту самолета при задержании его сильно избили. Они должны были понимать, что у него психическое расстройство», — пожаловался отец.

Сам Саидкадам Давлаткадамов 15 лет тому назад перебрался из Рушанского района Горно-Бадахшанской автономной области в Душанбе и работает в столичном аэропорту.

30 августа следственный комитет РФ заявил, что будет добиваться ареста 25-летнего гражданина Таджикистана, устроившего дебош на борту самолета рейсом Москва – Душанбе. «Он отказался от освидетельствования на алкоголь и наркотики. Завтра следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте авиадебошира», - отмечалось в сообщении ведомства.

Следственным комитетом РФ в отношении Давлаткадама Давлаткадамова возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное на воздушном транспорте».