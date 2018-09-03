Запрещенные сокровища советской эры в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - В небольшом городке на стыке пустынь Каракумы и Кызылкум в Узбекистане хранится удивительная коллекция предметов искусства, запрещенных в советскую эпоху. Ее ценность сейчас исчисляется сотнями миллионов долларов, а в небольшой музей устремляются посетители со всего мира. В видеосборнике centralasain.org видеорепортаж из Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого в Нукусе.