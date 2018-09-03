В Таджикистане усовершенствуют механизм декларирования доходов госслужащих

CA-NEWS (TJ) - Совет Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана 3 сентября обсудил проект закона о внесении поправок в закон «О борьбе с коррупцией», сообщает Авеста.

Данный законопроект разработан для исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии противодействия коррупции РТ на 2013-2030 годы с целью усовершенствования механизма декларирования доходов и собственности госслужащих, претендентов на государственные должности и конкретизации обязанности кадровой службы госорганов.

Также в ходе заседания Совета обсуждены поправки, предлагаемые в закон «О страховой деятельности».

На заседании было отмечено, что депутаты нижней палаты парламента с 10 по 18 сентября отправятся в города и районе страны на встречи с избирателями.