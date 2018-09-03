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  3 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана посетил Ахалтекинский конный комплекс, где занялся литературным творчеством

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в воскресенье, 2 июня прибыл в Ахалтекинский конный комплекс, где занялся литературным творчеством, а также поухаживал за скакунами, сообщает пресс-служба главы государства.

В рабочем кабинете президент Туркменистана, прежде всего, просмотрел свежую прессу, ознакомившись с публикациями в отечественных печатных изданиях, новостными сообщениями и информационно-аналитическими материалами.

После ознакомления с прессой Бердымухамедов продолжил работу над рукописью очередной книги. «Особая привязанность к скакунам служит главе государства источником вдохновения в литературной работе. Именно поэтому Гурбангулы Бердымухамедов занимается писательским трудом чаще всего в своем кабинете в Ахалтекинском конном комплексе», - говорится в сообщении.

С наступлением рассвета президент завершил занятия литературным творчеством и отправился к конюшне, где содержатся ахалтекинские скакуны. Глава государства тщательно совершил все процедуры по ухаживанию за скакунами. Затем, убедившись в том, что конь готов к занятиям, туркменский лидер оседлал скакуна.

Надев седло на коня, президент вывел его из конюшни, потом провёл его по манежу, имеющемуся на территории комплекса. После прогулки и скачек, глава государства расседлал коня и отвёл его в конюшню. Завершив работы в конном комплексе, Бердымухамедов отбыл с места события.

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