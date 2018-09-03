Эмомали Рахмон провел переговоры с главой межпарламентской группы дружбы Таджикистана и Японии

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня принял главу межпарламентской Группы дружбы Таджикистана и Японии Кейджи Фуруя, сообщает пресс-служба главы государства.

Собеседники обсудили вклад таджикско-японской межпарламентской uруппы дружбы в развитие сотрудничества между Таджикистаном и Японией.

Стороны выразили удовлетворение уровнем сотрудничества между двумя странами в социально-экономической сфере, реализацией подписанных соглашений и совместных проектов.

Была выражена заинтересованность сторон в продолжении диалога на высшем уровне относительно расширения и укрепления межпарламентских связей и отмечена необходимость укрепления двухстороннего взаимовыгодного сотрудничества.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие обоюдный интерес, – говорится в сообщении пресс-службы президента Таджикистана.