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  3 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Миссию НАТО в Афганистане возглавил новый командующий

CA-NEWS (CA) - Новым командующим миссией НАТО в Афганистане стал генерал Остин Скотт Миллер, сообщает в воскресенье, 2 сентября пресс-служба альянса. «Голос Америки» опубликовал видео с церемонии, которая состоялась в штаб–квартире миссии в Кабуле.

Миллер принял командование от покидающего свой пост генерала Джона Николсона.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на тесное сотрудничество с генералом Миллером в качестве нового командующего миссии, в которой участвует 41 союзник и партнер альянса.

Миллер ранее возглавлял объединенное командование специальных операций США.

Миссия «Решительная поддержка» началась 1 января 2015 года. В рамках миссии командование альянса решило оказывать помощь в подготовке и вооружении подразделений афганской национальной армии. По разным данным, в Афганистане сейчас дислоцированы примерно 7,5 тыс. военнослужащих из стран НАТО и других государств, а также около 15,5 тыс. американских солдат.

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