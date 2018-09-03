Бердымухамедову вручили права и техпаспорт на автомобиль для участия в авторалли

CA-NEWS (TM) - Глава МВД Туркменистана в ходе заседания кабмина 31 августа вручил президенту Гурбангулы Бердымухамедову водительское удостоверение и технический паспорт на спортивный автомобиль, сообщает пресс-служба главы государства.

Напомним, президент Туркменистана примет участие в авторалли «Амуль-Хазар», которое пройдет в стране с 9 по 14 сентября.

Главе государства также представили образцы спортивной экипировки с национальными элементами для пилотов и штурманов соревнований. В целом, одобрив образцы спортивной экипировки для участников ралли, президент Туркменистана высказал рекомендации относительно дизайна и адресовал министру ряд конкретных поручений.