«Ъ» узнал подробности «секретной директивы» ООН по Сирии

CA-NEWS (CA) - Газета «Коммерсантъ» удалось получить секретную директиву ООН о работе в Сирии. Во внутреннем документе ООН, не предназначенном для публикации, прямо указывается, что только после того, как будет осуществлен подлинный и всеобъемлющий политический переход власти в Сирии, ООН будет готова содействовать реконструкции в этой стране.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает этот документ примером «манипуляции западных стран секретариатами международных организаций».

О том, что такой документ существует, стало известно 20 августа. Сергей Лавров рассказал о нем на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ливана Джебраном Басилем. По словам российского министра, «политический департамент Секретариата ООН еще в октябре прошлого года издал и распространил по всей системе ООН секретную директиву, запрещающую организациям, входящим в эту систему, участвовать в каких-либо проектах по восстановлению сирийской экономики — только гуманитарная помощь, больше ничего».

Речь идет о документе, составленном в октябре 2017 года и озаглавленном «Параметры и принципы ООН содействия Сирии». Он имеет статус внутреннего документа Секретариата ООН и определяет принципы работы структур и представителей ООН в Сирии.

Следующие базовые параметры и принципы должны применяться ко всем структурам ООН, работающим в Сирии, чтобы обеспечить поддержку и помощь тем, кто в ней нуждается, во всех районах Сирии. Обратите внимание, что эти параметры и принципы будут развиваться в дальнейшем и потребуют комплексной оценки их соблюдения, с тем чтобы гарантировать их реализацию. Эти принципы и параметры, включая любые дальнейшие пересмотры, должны соответствовать принципам Устава ООН и соответствующим резолюциям Совета Безопасности.

По данным «Ъ», автором документа является американский дипломат, бывший замгенсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман, покинувший свой пост этой весной. США неоднократно подчеркивали, что восстановление Сирии невозможно без политического урегулирования в этой стране, под которым в том числе понимается переход власти от нынешнего президента Башара Асада. Такой же позиции придерживаются и многие другие западные страны.