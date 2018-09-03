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  3 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Замглавы центрального военного совета Китая посетит Душанбе 4-6 сентября

CA-NEWS (TJ) - Замглавы центрального военного совета Китая, член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР, генерал-полковник Сюй Цилян 4-6 сентября посетит Душанбе, сообщает «Sputnik-Таджикистан».

«Сюй Цилян в ходе визита проведет встречи и переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, министром обороны генерал-полковником Шерали Мирзо, а также посетит одну из войсковых частей Минобороны Таджикистана», — сказал представитель департамента информации.

По его словам, визит замглавы центрального военного Совета Китая состоится в рамках реализации договоренностей, достигнутых председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«Данный визит поможет укрепить стратегическое взаимодоверие между Пекином и Душанбе, способствуя продвижению прагматического сотрудничества в военной сфере», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

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