Глава Минобороны Великобритании рассказал об угрозе ИГ из Афганистана

CA-NEWS (CA) - Члены террористической группировки «Исламское государство» из Афганистана угрожают Великобритании и странам Западной Европы. Об этом министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон рассказал в интервью телеканалу Sky News.

«Мы постоянно наблюдаем террористические группировки, действующие в Афганистане, доказательства их связи не только с Соединенным Королевством, но со всей континентальной Европой», - заявил он во время поездки по местам размещения британских сил на афганской территории.

По его словам, террористическая группировка в Афганистане оказалось более развитой, чем считалось.

Телеканал отмечает, что ранее тысячи иностранных боевиков прибыли в Афганистан из Ирака и Сирии.