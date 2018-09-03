Таджикистан повысил поставки электроэнергии в Узбекистан

CA-NEWS (TJ) - Увеличение экспорта электроэнергии из Таджикистана в Узбекистан началось с началом второго полугодия, передает «Азия-Плюс».

Так, в июле нынешнего года в Узбекистан из Таджикистана было поставлено 417 миллионов киловатт-часов электроэнергии. До этого в Узбекистан ежемесячно экспортировалось 110-120 миллионов киловатт-часов, говорится в отчете «Мониторинг и ранее оповещение в Таджикистане».

Таджикистан восстановил поставки электричества в Узбекистан с апреля нынешнего года после девятилетнего перерыва. Ожидается, что до конца нынешнего года Таджикистан экспортирует в соседнюю страну не менее 1,5 миллиарда киловатт-часов.

Согласно достигнутым электроэнергетическими компаниями двух стран договоренностям, в летний период Узбекистан приобретает таджикскую электроэнергию по два американских цента за один киловатт, зимой - по 2,5 цента за киловатт.

В отчете, который ежемесячно готовит министерство экономического развития и торговли при поддержке ОБСЕ, говорится, что в июле этого года Таджикистан экспортировал 30,2% произведенной электроэнергии в стране.

Так, в первом месяце второго полугодия в стране выработано 2 миллиарда 43 миллионов киловатт-часов энергии. На экспорт из этого объема ушло 617 миллионов киловатт-часов.

Кроме Узбекистана, таджикская электроэнергия в июле поступила в Афганистан - в объеме 200 миллионов киловатт-часов.

Также до июня этого года Таджикистан в сравнительно небольших объемах экспортировал электричество в Кыргызстан. Однако в отчете данные по поставкам в эту страну в июле отсутствуют.