Казахстанские подводники-девушки стали призерами Чемпионата Европы

CA-NEWS (KZ) - В Венгрии завершился Чемпионат Европы по подводному ориентированию, где спортсмены Центрального спортивного клуба армии Казахстана по подводному плаванию завоевали одну серебряную и две бронзовые медали.

Как сообщает пресс-служба ЦСКА, серебро в копилку Вооруженных сил РК принесла Людмила Шумилова, заняв второе место в упражнении Parallel Race (участник должен оплыть зону, найти буй и попасть в финишный створ быстрее, чем это сделают его соперники).

В упражнении Monk (ориентирование по карте, командная дисциплина) третьи места заняли Людмила Шумилова и рядовой Шохноза Курбанова.

«В начале этого года по инициативе руководства Министерства обороны на базе Центрального спортивного клуба армии был создан Центр водной подготовки. Главной задачей центра является начальная подводная подготовка амфибийных подразделений Вооруженных сил РК, что включает в себя формирование и совершенствование навыков, умений амфибийных подразделений при действиях как на воде, так и под водой», - рассказал председатель спортивного комитета клуба Расул Меирманов.