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  3 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе за счет пожертвований граждан пройдут конные скачки по случаю празднования Дня независимости

CA-NEWS (TJ) - Конные скачки состоятся в столичном «Наврузгохе» 15 сентября в честь главного праздника Таджикистана – Дня государственной независимости. Они пройдут за счет пожертвований граждан, сообщили «Азия-Плюс» в администрации мэра Душанбе.

Мэр столицы Рустам Эмомали поручил соответствующим городским инстанциям обеспечить участие в скачках лучших наездников Таджикистана и представителей всех конезаводов республики.

Для организации и поощрения победителей скачек из специального фонда мэра города, который пополняется за счет добровольных пожертвований граждан, было выделено 48 тыс. 700 сомони ($5 тысяч).

В последний раз открытый турнир по конным скачкам в честь Дня столицы состоялся 21 апреля текущего года. Тогда в скачках приняли участие порядка 80 скакунов, представляющих различные отраслевые предприятия. Скачки проводились на дистанции 1000 метров, 1600 метров и 2000 метров.

Победителем первого забега признана лошадь по кличке «Рамз» Шермухаммади Шохиёна, главы Верховного суда Таджикистана.

Во втором забеге тогда победил английский скакун «Шерхан-дарк» Анушервони Рустама, сына мэра столицы Рустама Эмомали.

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