В Минэкономики Казахстана новый вице-министр

CA-NEWS (KZ) - Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов представил коллективу ведомства назначенного вице-министра Асета Иргалиева.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, представляя его кандидатуру, министр отметил, что новому заместителю предстоит курировать вопросы международной экономической интеграции. Т.Сулейменов выразил уверенность, что новый заместитель применит накопленный опыт, знания и профессиональные навыки для достижения поставленных задач.

В свою очередь, А.Иргалиев поблагодарил руководство за оказанное доверие и выразил готовность к дальнейшей плодотворной работе во благо развития страны.

Асет Иргалиев закончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП) со степенью бакалавра в области экономики государственной политики (Алматы, Казахстан). Окончил Международную школу бизнеса Йонкопинг со степенью бакалавра наук в области международной экономики (Jönköping University, Швеция), Йоркский университет со степенью магистра наук в экономике (The University of York, Великобритания), Ноттингемский университет со степенью магистра философии в экономике (The University of Nottingham, Великобритания).

Также он имеет степень доктора наук в экономике Лондонского университета (The University of London, Великобритания).

Трудовую деятельность начинал в качестве регионального экономиста по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии в экономическом департаменте Европейского банка развития и реконструкции (ЕБРР) в Лондоне.

С января 2013 года по июнь 2016 года занимал должности директора центра развития предпринимательства, заместителя председателя правления, председателя правления АО «Институт экономических исследований» МНЭ РК.

С декабря 2016 года по июль 2017 года работал советником премьер-министра РК.

До назначения на должность вице-министра работал заведующим Центра проектного управления канцелярии главы правительства.