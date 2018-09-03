США подтвердили гибель одного из лидеров ИГ в Афганистане

CA-NEWS (CA) - CША подтвердили в воскресенье, 2 сентября факт гибели в Афганистане Абу Саада Оракзая, одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство», сообщает centralasian.org.

Он был убит при ударе с воздуха 25 августа в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Вместе с ним были уничтожены еще десять боевиков.

«США и их союзники не перестают оказывать давление на террористические сети, которые планируют и руководят с территории Афганистана операциями в международном масштабе», - заявил командующий американскими войсками в стране генерал Скотт Миллер.

«Это лишь один из элементов нашей политики, направленной на обеспечение безопасности Афганистана, но элемент исключительно важный», - добавил Миллер.

Боевая операция НАТО в Афганистане завершилась в 2014 году. Небоевая миссия «Решительная поддержка» началась 1 января 2015 года. В июле на саммите НАТО в Брюсселе было принято решение продлить миссию в Афганистане до 2024 года.