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  3 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане с начала года 124 ребенка совершили суицид, зарегистрированы 78 фактов изнасилования

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане с начала года 124 ребенка совершили суицид. Об этом 3 сентября на пресс-конференции в правительстве сообщила уполномоченный по правам ребенка Сауле Айтпаева.

По ее словам, также были зарегистрированы 78 фактов сексуального насилия и другие преступления в отношении детей, в том числе совершенные самими несовершеннолетними.

Касаясь мальчика из села Абай, изнасилованного старшеклассниками, она рассказала, что он пошел в школу, однако иную информацию в интересах ребенка раскрывать не стала.

«В целом когда что-то плохое происходит, чем больше раскручиваешь, проблема не забывается», - сказала детский омбудсмен.

Дети же, подозреваемые в изнасиловании ученика младших классов, находятся под надзором органов внутренних дел.

«Образовательный процесс у нас обязателен по Конституции. В любом случае они должны получить среднее образование», - добавила С.Айтпаева.

В свою очередь представитель Министерства внутренних дел сообщил, что за 8 месяцев в отношении детей совершено более 1,3 тыс. преступлений.

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