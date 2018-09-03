В Казахстане с начала года 124 ребенка совершили суицид, зарегистрированы 78 фактов изнасилования

- Казахстан, происшествия
- 15:51, 03 сентября 2018
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CA-NEWS (KZ) - В Казахстане с начала года 124 ребенка совершили суицид. Об этом 3 сентября на пресс-конференции в правительстве сообщила уполномоченный по правам ребенка Сауле Айтпаева.
По ее словам, также были зарегистрированы 78 фактов сексуального насилия и другие преступления в отношении детей, в том числе совершенные самими несовершеннолетними.
Касаясь мальчика из села Абай, изнасилованного старшеклассниками, она рассказала, что он пошел в школу, однако иную информацию в интересах ребенка раскрывать не стала.
«В целом когда что-то плохое происходит, чем больше раскручиваешь, проблема не забывается», - сказала детский омбудсмен.
Дети же, подозреваемые в изнасиловании ученика младших классов, находятся под надзором органов внутренних дел.
«Образовательный процесс у нас обязателен по Конституции. В любом случае они должны получить среднее образование», - добавила С.Айтпаева.
В свою очередь представитель Министерства внутренних дел сообщил, что за 8 месяцев в отношении детей совершено более 1,3 тыс. преступлений.