В Минздрав Казахстана поступила только одна заявка на проведение химической кастрации педофила

CA-NEWS (KZ) - В Министерство здравоохранения Казахстана поступила только одна заявка на проведение химической кастрации педофила. Об этом 3 сентября на пресс-конференции в правительстве сообщила вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева.

Она напомнила, что в январе 2018 года вступил в силу закон о проведении данной процедуры по решению суда в отношении осужденных за изнасилование несовершеннолетних.

«На данный момент поступила только одна заявка», - сказала замминистра.