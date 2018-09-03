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  3 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Минздрав Казахстана поступила только одна заявка на проведение химической кастрации педофила
Предыстория: Первую химкастрацию педофила в Казахстане планируют провести в сентябре

CA-NEWS (KZ) - В Министерство здравоохранения Казахстана поступила только одна заявка на проведение химической кастрации педофила. Об этом 3 сентября на пресс-конференции в правительстве сообщила вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева.

Она напомнила, что в январе 2018 года вступил в силу закон о проведении данной процедуры по решению суда в отношении осужденных за изнасилование несовершеннолетних.

«На данный момент поступила только одна заявка», - сказала замминистра.

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