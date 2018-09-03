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  3 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане прошел недельный лагерь для детей с ОВЗ

CA-NEWS (TJ) - Филиал неправительственной организации «Caritas» в Таджикистане в августа провел 7-дневный летний лагерь для 70 детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а также для их родителей и работников реабилитационного центра из района Айни. Главной целью этого лагеря являлось вовлечение детей-овз в общественную жизнь, развитие их навыков и беседы с родителями о правильном уходе, сообщает пресс-служба организации.

Летний лагерь официально начался с костра в вечер первого дня, когда представители «Caritas» рассказывали о том, что дети-овз имеют равные права с другими детьми. Дети-овз, что большую часть своего времени проводили в больницах и не выходили за пределы своего района вдоволь насладись проведенным отдыхом в лагере, который предусматривал собой специальную рекреационную программу. В нее входили утренние упражнения, рисование, плетение из бисера, керамика, плавание, чтение стихов, танцы, спортивные соревнования и другие мероприятия. Родителям же предоставлялись консультации по правильному уходу за детьми-овз.

В последний день лагеря дети-овз предоставили свои ручные работы за что была награждены подарками и сертификатами за активное участие.

Данный проект финансируется Европейским Союзом, германским «Caritas» и осуществляется при поддержке органов МСУ района Айни и в сотрудничестве с партнерскими общественными организациями «ASTI» и «DARO».

С 2007 года CARITAS Germany в Таджикистане открыла 7 учебных залов, 30 реабилитационных центров, 28 детских игровых комнат и 6 консультационных пунктов для специалистов по реабилитации.

Кроме того, Caritas применила систему инклюзивного образования в 7 дошкольных и 14 общеобразовательных учреждениях, обеспечила профессиональное образование уязвимой молодежи в 9 профессионально-технических учебных заведениях.

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