В Армении возбудили новое дело о разгоне акции протеста 2008 года

CA-NEWS (CA) - Специальная следственная служба (ССС) Армении возбудила новое уголовное дело в рамках расследования событий 1 марта 2008 года, когда в результате столкновений между недовольными итогами президентских выборов демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов погибли десять человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версии следствия, высокопоставленные полицейские сфальсифицировали документы, согласно которым 29 февраля 2008 года правоохранительные органы получили сведения о наличии у демонстрантов на площади Свободы в Ереване оружия и взрывчатых веществ.

«Документы были сфальсифицированы в рамках деятельности утвержденной президентом Армении Сержем Саргсяном «Группы по сбору фактов событий 1 марта». Таким образом, высокопоставленные лица, исходя из групповых интересов, представили ложные сведения, чтобы оправдать действия полиции, скрыть незаконные действия и избежать ответственности. По статьям «злоупотребление должностными полномочиями», «превышение должностных полномочий» и «служебный подлог» возбуждены уголовные дела, которые присоединены к уголовному делу о событиях 1-2 марта в Ереване», - утверждают в следственном органе.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Саргсян, были разогнаны. При этом погибли десять человек, более 250 получили ранения.

Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Пашинян заявил о неизбежности раскрытия «дела 1 марта».

По делу «1 марта» в качестве обвиняемых в свержении конституционного строя проходят экс-президент Армении Роберт Кочарян, экс-министр обороны Микаел Арутюнян и действующий генсек ОДКБ Юрий Хачатуров.