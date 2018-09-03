Президент Монголии поздравил школьников с началом нового учебного года

CA-NEWS (MNG) - В этом учебном году 597,2 тысяч детей будут обучаться в 814 государственных и частных школах, из которых 563 находятся в провинциях и 251 - в столице. По случаю начала 2018-2019 учебного года и Дня родного языка Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга 1 сентября принял участие в церемонии открытия нового учебного года в общеобразовательной школе сомона Сэргэлэн аймака Тув, передает Montsame.

В своем выступлении Баттулга отметил: «Сегодня мы празднуем День родного языка. Я хотел бы поздравить всех преподавателей и школьников с наступающим новым учебным годом. Мы приехали сюда специально, чтобы отметить в одном из близлежащих к столице сомонов радостное событие для всех нас - начало нового учебного года. В ближайшие годы я планирую посетить открытие нового учебного года в школах, которые находятся в отдаленных регионах нашей страны». Президент также пожелал учащимся и преподавателям школы сомона Сэргэлэн успехов в учебе.

Средняя школа сомона Сэргэлэн была основана в 1935 году, и в настоящее время в ней работают 14 преподавателей и 13 сотрудников, а общее количество учеников составляет 67. Первый день учебного года школа сомона Сэргэлэн отмечала как День родного языка, объявленного в соответствии с указом президента, изданного 25 августа 2017 года.

После церемонии начала учебного года Баттулга присутствовал на уроке учительницы М.Хонгорзул, которая преподает монгольский язык и литературу для учеников начальных классов. Затем глава государства побеседовал с директором Н. Даваадулам об актуальных проблемах школы.