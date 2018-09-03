Детский омбудсмен не согласна с мнением своей предшественницы о введении в Казахстане запрета оставлять детей до 12 лет одних дома

CA-NEWS (KZ) - Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Сауле Айтпаева не согласна с мнением своей предшественницы Загипы Балиевой о введении законодательного запрета родителям оставлять детей в возрасте до 12 лет одних дома.

Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в правительстве, она сообщила, что дети до 3 лет в обязательном порядке должны быть со своими родителями, также дети более старшего возраста не должны оставаться в ночное время без присмотра взрослых.

Однако она отметила, что дети 10-11 лет уже могут самостоятельно на общественном транспорте добираться до учебы и спортивно-развлекательных кружков.

«В противном случае когда они будут учиться самостоятельности?» - спросила омбудсмен.