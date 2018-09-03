РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Детский омбудсмен не согласна с мнением своей предшественницы о введении в Казахстане запрета оставлять детей до 12 лет одних дома
Предыстория: В Казахстане могут запретить оставлять детей до 12 лет одних дома

CA-NEWS (KZ) - Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Сауле Айтпаева не согласна с мнением своей предшественницы Загипы Балиевой о введении законодательного запрета родителям оставлять детей в возрасте до 12 лет одних дома.

Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в правительстве, она сообщила, что дети до 3 лет в обязательном порядке должны быть со своими родителями, также дети более старшего возраста не должны оставаться в ночное время без присмотра взрослых.

Однако она отметила, что дети 10-11 лет уже могут самостоятельно на общественном транспорте добираться до учебы и спортивно-развлекательных кружков.

«В противном случае когда они будут учиться самостоятельности?» - спросила омбудсмен.

print
  • Серию взрывов под Дамаском объяснили коротким замыканием
  • В Дагестане уничтожили главаря банды, причастного к нападениям на силовиков
  • Китай ужесточит меры защиты прав интеллектуальной собственности
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×