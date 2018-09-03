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  3 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Петербурге трое детей отравились крысиным ядом, одна из них таджикская девочка

CA-NEWS (TJ) - Две девочки в разных районах Петербурга отравились крысиным ядом 31 августа. Годовалый мальчик глотнул «Крота», сообщает «Фонтанка».

Всех детей забрали в больницы из дома, но ядовитые гранулы одна из девочек нашла на крытой парковке. Днём в пятницу ребёнок двух лет подобрал отраву с асфальта паркинга на Русановской улице. Она находится в тяжелом состоянии.

Вторую девочку, также двух лет, госпитализировали из квартиры на Октябрьской улице. Она нашла крысиный яд в виде семечки дома. Семья ребёнка приехала в Петербург из Таджикистана.

С ожогом рта и пищевода в Адмиралтейском районе был госпитализирован годовалый мальчик. Он смог добраться до бутылки со средством от засоров «Крот». Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

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