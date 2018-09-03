ЦБ Китая может ужесточить денежно-кредитную политику из-за торговой войны с США

CA-NEWS (CA) - Центральный банк Китая может в скором времени сменить курс денежно-кредитной политики на более жесткий, чтобы поддержать ослабевшую национальную валюту, пока США готовятся ввести новые тарифы на китайские товары, сообщает Reuters.

Участники рынка говорят, что рост давления на валюту неизбежен из-за усиливающейся торговой напряженности в отношениях США и Китая, которая может подкосить экономику Китая.

Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами на импорт китайских товаров общей стоимостью $200 миллиардов.

По данным агентства, подобный шаг может привести к резкому увеличению рисков для китайской валюты, которая сталкивается с сильным давлением от либерализации денежно-кредитной политики Пекина, ростом доходности госбондов США и укреплением курса доллара.

Аналитики Merrill Lynch прогнозируют, что юань завершит год на отметке 6,95 к доллару, опустившись на 1,6 процента. С начала года валюта потеряла примерно 5 процентов своей стоимости.

Аналитики Goldman Sachs придерживаются своего прогноза, сообщив, что юань окажется на уровне 7,1 к доллару к началу следующего года.

ЦБ Китая может ввести более жесткие резервные требования на оффшорные вклады в юанях, изменить метод регулирования, используемый в срочных валютных контрактах, или же значительным образом поднять цену юаня для иностранных владельцев коротких позиций на оффшорных рынках.

Однако пока участники рынка до сих пор не знают, какой именно линии будет придерживаться регулятор.

Высшие чиновники Китая неоднократно повторяли, что они не будут использовать снижение курса юаня в качестве оружия в торговой войне, в то время как недавно Трамп обвинил Пекин в валютных манипуляциях, направленных на нейтрализацию последствий введения США пошлин на китайские товары.