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  3 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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С начала года в Казахстане порядка 38 тыс. детей были доставлены в полицию за беспризорность и безнадзорность

CA-NEWS (KZ) - С начала года в Казахстане порядка 38 тыс. детей были доставлены в органы внутренних дел за беспризорность и безнадзорность. Об этом 3 сентября на пресс-конференции в правительстве сообщил заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Максат Байболов.

По его словам, сотрудники полиции в отношении таких несовершеннолетних применяют меры воспитательного характера. Также применяются меры в отношении родителей, которые не воспитывают своих детей.

Кроме того, оштрафованы владельцы 2,5 тыс. торговых точек за продажу алкогольной и табачной продукции детям и владельцы 600 развлекательных заведениях за нахождение в них детей в ночное время.

Представитель МВД отметил, что за 5-дневное профилактическое мероприятие «Подросток», проведенное в преддверии начала учебного года, 5 тыс. детей были доставлены в ОВД за нахождение в развлекательных заведениях и вне жилищ без присмотра законных представителей ночью.

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