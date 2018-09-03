В центре Душанбе водитель врезался в дерево, его пассажир погиб

CA-NEWS (TJ) - Смертельное ДТП произошло в центре Душанбе в ночь на 2 сентября: водитель врезался в дерево, его пассажир погиб, второй пассажир попал в больницу, сообщает «Азия-Плюс».

Чрезвычайное происшествие произошло неподалеку от торгового центра «Пайкар» примерно в час ночи. Водитель автомашины «Мерседес-Бенс», 28-летний душанбинец Худжа Бедилов следуя по улице Бухоро не справился с управлением автотранспорта и врезался в дерево, сообщается на сайте МВД.

В результате аварии на месте происшествия, получив тяжёлые травмы, погиб его 24-летний пассажир, житель города Куляб Рахмдил Талбов. Другой пассажир - 27-летний Иззатулло Хайруллоев, житель столицы, получил множественны травмы и был госпитализирован.

По данному факту начато следствие.

Ежегодно в стране совершаются тысячи ДТП, в которых сотни граждан погибают, десятки получают увечья и остаются инвалидами на всю жизнь. Так, согласно данным УГАИ МВД РТ, за первое полугодие текущего года в стране произошло более 600 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло более 170 человек, 534 граждан получили травмы различной степени тяжести.