Дайвера едва не засосало в пасть китовой акулы на Филиппинах
- Азия и мир, общество
- 16:58, 03 сентября 2018
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CA-NEWS (CA) - Боящийся акул норвежец едва не оказался в пасти у гигантской рыбы во время отдыха на Филиппинах, сообщает британское издание Daily Mail.
49-летний Гейр Йохансен (Geir Johansen) занимался дайвингом возле берега одного из островов, когда рядом появилась китовая акула. Норвежец решил попытаться побороть свой страх и подплыл к животному, чтобы сделать несколько фотографий.
Сначала он был на расстоянии четырёх метров, но затем его подтянуло прямо к пасти акулы. После этого животное, которому норвежец мешал есть, дважды оттолкнуло его головой в сторону.
Китовые акулы питаются преимущественно планктоном.
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