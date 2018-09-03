Дайвера едва не засосало в пасть китовой акулы на Филиппинах

CA-NEWS (CA) - Боящийся акул норвежец едва не оказался в пасти у гигантской рыбы во время отдыха на Филиппинах, сообщает британское издание Daily Mail.

49-летний Гейр Йохансен (Geir Johansen) занимался дайвингом возле берега одного из островов, когда рядом появилась китовая акула. Норвежец решил попытаться побороть свой страх и подплыл к животному, чтобы сделать несколько фотографий.

Сначала он был на расстоянии четырёх метров, но затем его подтянуло прямо к пасти акулы. После этого животное, которому норвежец мешал есть, дважды оттолкнуло его головой в сторону.

Китовые акулы питаются преимущественно планктоном.