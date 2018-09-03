РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Дайвера едва не засосало в пасть китовой акулы на Филиппинах

CA-NEWS (CA) - Боящийся акул норвежец едва не оказался в пасти у гигантской рыбы во время отдыха на Филиппинах, сообщает британское издание Daily Mail.

49-летний Гейр Йохансен (Geir Johansen) занимался дайвингом возле берега одного из островов, когда рядом появилась китовая акула. Норвежец решил попытаться побороть свой страх и подплыл к животному, чтобы сделать несколько фотографий.

Сначала он был на расстоянии четырёх метров, но затем его подтянуло прямо к пасти акулы. После этого животное, которому норвежец мешал есть, дважды оттолкнуло его головой в сторону.

Китовые акулы питаются преимущественно планктоном.

print
  • Президент Туркменистана протестировал компьютеры для первоклассников
  • Китай ужесточит меры защиты прав интеллектуальной собственности
  • Серию взрывов под Дамаском объяснили коротким замыканием
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×