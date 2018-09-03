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  3 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан предоставил льготы для таджикских пассажирских и грузовых поездов

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан, согласно ранее достигнутым договоренностям, предоставляет льготы таджикским пассажирским и грузовым поездам, сообщает пресс-центр министерства транспорта Таджикистана.

Так, с 1 августа текущего года узбекская сторона разрешила таджикским поездам высадку и посадку пассажиров на железнодорожных станциях Термез, Карши и Самарканд.

Также на указанных железнодорожных станциях можно приобрести билеты на пассажирские поезда, следующие из Таджикистана.

Пассажирам, желающим купить билеты на территории Узбекистана на таджикские поезда дальнего следования – Душанбе-Москва-Душанбе, Куляб-Москва-Куляб и Худжанд-Москва-Худжанд предоставляются льготы.

Так, пассажирам, заблаговременно купившим билеты на указанные поезда, предоставляются скидки – 25%, 20% и 10% в зависимости от сроков приобретения билетов.

Также железнодорожная компания «Узбекистон темир йуллари» (Железные дороги Узбекистана) с 15 августа 2018 года до 31 декабря этого же года предоставляет скидки для перевозки всех транзитных железнодорожных грузов через железнодорожные участки Келес-Кудукли, Кудукли-Келес, Кудукли-Каракалпакстан, Амузанг-Келес и Амузанг-Каракалпакстан.

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