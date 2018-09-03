На Всемирных играх кочевников туркмены завоевали три медали

CA-NEWS (TM) - На открывшихся в Кыргызстане III Всемирных играх кочевников туркменские атлеты завоевали три медали различного достоинства, сообщает госинформагентство Туркменистана.

Удачными для туркменской команды стали соревнования по таджикской национальной борьбе на поясах «гуштини милли камарбанди».

«Золото» в сверхтяжёлой весовой категории свыше 100 кг – у нашего соотечественника Аннамырата Мырадова, студента Национального института спорта и туризма. Кроме того, победитель получил право принять участие в соревнованиях «Великая борьба кочевников», пожалуй, одном из самых значимых турниров игр.

Вторую и третью ступени пьедестала почёта заняли также туркменские спортсмены – Бегенч Ягмыров (до 68 кг) и Силапберди Нурыев (до 82 кг).

За медали в 37 видах спорта будут бороться свыше 1,5 тысячи спортсменов из 60 стран. Игры продлятся до 8 сентября.

Следующие, IV Всемирные игры кочевников пройдут в Турции в 2020 году.