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  3 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе пройдет глобальный женский торговый саммит

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 6-8 сентября состоится глобальный женский торговый саммит, организатором которого выступит представительство международной женской федерации торговли и промышленности (IWFCI) в Монголии, сообщает Xinhua.

Главная цель саммита - поддержать женщин-предпринимателей, а также помочь им в создании бизнес-диалога, укреплении деловых контактов и обмене опытом. Участниками мероприятия будут женщины-предприниматели из Китая, Сингапура, Малайзии, Австралии, Индии, Вьетнама, Бангладеш и Республики Корея.

Темой саммита будут: «Глобальные инновации и возможности подключения». В ее рамках пройдут панельные дискуссии: «Возможности в Монголии», «АСЕАН-Монголия-Центральная Азия», «Цифровая экономика и экосистема», «Инновации и предпринимательство», «Будущее финансов», «Креативные индустрии», «Женщины в глобальной экономике».

Международная женская федерация торговли и промышленности (IWFCI) была создана Дианой Абруцци в Мельбурне в 1992 году, Монголия присоединилась к ней в 2016 году.

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