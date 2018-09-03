В Улан-Баторе пройдет глобальный женский торговый саммит

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 6-8 сентября состоится глобальный женский торговый саммит, организатором которого выступит представительство международной женской федерации торговли и промышленности (IWFCI) в Монголии, сообщает Xinhua.

Главная цель саммита - поддержать женщин-предпринимателей, а также помочь им в создании бизнес-диалога, укреплении деловых контактов и обмене опытом. Участниками мероприятия будут женщины-предприниматели из Китая, Сингапура, Малайзии, Австралии, Индии, Вьетнама, Бангладеш и Республики Корея.

Темой саммита будут: «Глобальные инновации и возможности подключения». В ее рамках пройдут панельные дискуссии: «Возможности в Монголии», «АСЕАН-Монголия-Центральная Азия», «Цифровая экономика и экосистема», «Инновации и предпринимательство», «Будущее финансов», «Креативные индустрии», «Женщины в глобальной экономике».

Международная женская федерация торговли и промышленности (IWFCI) была создана Дианой Абруцци в Мельбурне в 1992 году, Монголия присоединилась к ней в 2016 году.