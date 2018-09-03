Предполагаемого убийцу полицейского в метро в Москве повезли к следователям

CA-NEWS (CA) - СКР устанавливает причастность задержанного в Москве мужчины к убийству сотрудника полиции на станции метро "Курская", сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

"Установлен мужчина, который проверяется на причастность к совершению указанного преступления. В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел для проведения с ним следственных действий", - сказала Иванова.

По данным следствия, поздно вечером 2 сентября в подсобном помещении на станции метро "Курская" было обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы. Установлено, что ранее сотрудник полиции остановил мужчину для проверки документов.

"По факту причинения смерти сотруднику полиции возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника полиции)", - сообщила представитель главка.

Ранее в понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что московские полицейские задержали подозреваемого в причинении смертельного ранения сотруднику полиции на станции метро "Курская".

Как сообщалось, сотрудник полиции был застрелен на станции метро "Курская" около полуночи. В Москве был введен план "Сирена". Источник агентства сообщал, что появившаяся ранее информация о том, что полицейский был убит из табельного оружия, которым удалось завладеть преступнику, не подтвердилась.

Ранее Следственный комитет России опубликовал видеозапись с камеры наблюдения, где предполагаемый убийца покидает станцию метро «Курская» сразу после преступления.