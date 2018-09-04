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  4 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджик обратился в Совет улемов после развода с женой по телефону

CA-NEWS (TJ) - Совет улемов Таджикистана опубликовал письмо молодого человека по имени Умарджан, который хотел узнать, как ему поступить со своей женой. В письме Умарджан написал, что, когда заподозрил жену в общении с другими мужчинами, то дал ей талак (развод) по телефону. При этом мужчина хочет восстановить семью ради троих детей, сообщает «Sputnik-Таджикистан».

Один раз он уже уличил свою супругу в общении с другим мужчиной, но простил ее. Несмотря на это, супруга через несколько лет опять продолжила свое общение. Узнав об этом мужчина в ярости сказал ей по телефону «тысячу один талак». Теперь молодой человек спрашивает, может ли он заново сойтись и жить с женой, чтобы воспитывать детей, отметили в Совете улемов Таджикистана.

Эксперты посоветовали Умарджану обратиться в управление исламского центра, добавив, что для рекомендации им нужна подробная информация по данному случаю.

«Дорогой брат, ваша проблема требует подробного рассмотрения, поэтому для ее решения вам необходимо обратиться в управление. Мы надеемся, что вам подскажут решение и вы получите ответ на свой вопрос», — ответили мужчине в Совете улемов Таджикистана.

При этом эксперт упрекнул некоторых граждан страны в неправильном использовании телефонов и интернета.

По статистике, в 2017 году число разводов молодых семей выросло до 19% по сравнению с годами ранее. Как считают психологи, основными причинами разводов стали миграция, недоверие между супругами и социальные ситуации.

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