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  4 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Акимат Астаны поменял свои 64 служебных автомобиля на 10 такси
Предыстория: Аким Астаны и его заместители пересядут со служебных автомобилей в такси

CA-NEWS (KZ) - На парковке перед зданием акимата Астаны вместо черных служебных авто появились такси. Всего теперь там будет 10 парковочных мест, сообщает пресс-служба администрации.

По словам председателя Ассоциации транспортников города Медета Курманова, парковка размечена желтой краской, которая ограничивают стоянку автомобилей.

«Также мы выделили 10 парковочных мест для такси – 5 с правой и столько же с левой стороны, которые мы отметили дорожным знаком 5.14. Этот знак указывает на то, что здесь можно парковаться только автомобилям такси. Другим автомобилям парковаться здесь запрещено», – сказал он.

Доставлять с пункта А в пункт Б все городские управления и четыре районных акимата будут таксомоторные компании Astana Taxi – ZheBe, «Тумар», Drivers, Vector и другие. Сегодня же на городской площади были вручены ключи от автомобилей-такси компании ТОО «КЕНГУРУ». Новые автомобили JAC S3 в количестве 50 единиц выйдут на дороги столицы в рамках инвестиционного проекта «Astana Taxi». Отмечается, что государственных служащих будут обслуживать авто отечественного производства.

По словам экспертов, данный проект в рамках ГЧП – пример успешного взаимодействия государства и бизнеса. Госорганы получают бонусы в виде экономии бюджета и качества обслуживания, бизнес же имеет тройную выгоду: развитие, повышение конкурентоспособности, создание новых рабочих мест.

Напомним, столичный акимат отказался от служебных авто и пересаживается на такси. С помощью этой меры на транспортные услуги за 5 лет планируется сэкономить 1 млрд тенге. Помимо этого, освободившиеся 64 автомобиля будут переданы в различные городские организации, которые ранее планировали закупать новые авто.

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