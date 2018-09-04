Госчиновники Таджикистана, укрывающие свое имущество и доходы, могут лишиться кресла

CA-NEWS (TJ) - Правительство Таджикистана предлагает уволить с занимаемых должностей тех госчиновников, которые представляют по месту работы неверную декларацию о своих доходах, или отказываются предоставить ее. В нижнюю палату парламента Таджикистана поступило предложение о внесении поправок в закон «О борьбе с коррупцией», согласно которым госчиновники за укрывательство своего имущества и имущества членов семьи могут лишиться кресла государственного служащего, сообщили «Азия-Плюс» в парламенте.

Согласно предложенным правительством страны поправкам госчиновники обязаны предоставит по месту работы декларацию о доходах, движимом и недвижимом имуществе, банковских счетах, ценных бумагах, банковских кредитах, превышающих 25 тыс. сомони ($2655), имуществе членов своей семьи.

По словам ведомства, вышеназванные поправки в закон «О борьбе с коррупцией» могут быть приняты уже в октябре.