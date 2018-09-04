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  4 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы запустили мусоросортировочный комплекс за $15 млн

CA-NEWS (KZ) - В Алатауском районе Алматы состоялся официальный запуск мусоросортировочного комплекса мощностью 550 тыс. тонн твердых бытовых отходов.

Как сообщает пресс-служба акимата города, предприятие позволит направлять для захоронения на полигоне только безопасные инертные и биоразлагаемые материалы.

В комплексе будут извлекать до 50 тыс. тонн вторичного сырья: картон, целлофан, стекло, пластик и металл для дальнейшей переработки. В последующем планируется создать дополнительные мощности для глубокой переработки вторичного сырья.

«Глава государства всегда акцентирует на необходимости повышения не только эффективности, но и экологичности предприятий. В том числе посредством новых технологий, на что и направлена принятая в стране программа цифровизации. Данный мусоросортировочный комплекс является наглядным примером наследия EXPO-2017 и реализован по принципу государственно-частного партнерства. Инвестором, с которым заключен долгосрочный контракт, вложено 5,4 млрд тенге ($15 млн). В свою очередь городом предоставлена земля и подведены все инженерные коммуникации», - рассказал аким города Бауыржан Байбек

Отмечается, что введение предприятия с итальянским оборудованием позволило создать 530 постоянных рабочих мест.

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