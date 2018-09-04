В Китае из-за проливных дождей более 1 млн жителей остались без света

CA-NEWS (CA) - Из-за проливных дождей более 1 миллиона жителей юга Китая оказались без электричества, передает агентство Xinhua со ссылкой на электросетевую компанию China Southern Power Grid.

Больше всего от отключения света пострадали жители провинции Гуандун - 800 тысяч человек, еще около 155 тысяч – в провинции Юньнань.

По последним данным, в большинстве районов энергоснабжение уже восстановлено. Так, на острове Хайнань, в автономной области Гуанси и провинции Гуйчжоу подача электроэнергии возобновлена полностью. Тем не менее 137 тысяч потребителей в Гуандуне и около 4600 в Юньнани все еще остаются без света.

Напомним, наводнение настигло Китай месяц назад. От него уже пострадали почти 6,5 миллиона человек, 18 – погибли, еще 15 числятся пропавшими без вести.