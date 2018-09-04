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  4 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Аким одного из районов Астаны поделился впечатлениями о том, как добирался на работу на такси
Предыстория: Акимат Астаны поменял свои 64 служебных автомобиля на 10 такси

CA-NEWS (KZ) - Аким района Сарыарка Астаны Арман Турлубек поделился впечатлениями о том, как добирался на работу на такси вместо служебного автомобиля.

«Сегодня вместо привычного служебного автомобиля отправился на работу на такси, в котором звучал уже ставший легендарным хит «Я календарь переверну, и снова третье сентября», да еще и по автобусной полосе!!!», - написал он на свой странице в Facebook.

Он напомнил, что данная инициатива, введенная главой города Асетом Исекешевым, призвана беречь не только часы, но и бюджетные средства до 20-30%, а то и намного больше, ведь акимат полностью отказывается от служебных машин.

«Ответственным за передвижение сотрудников акимата стало «Астана Такси», с которым заключен договор на пять лет. Платить компании будут ежемесячно, по факту оказания услуг, тарифы обычные, которые действуют в городе. Обслуживать управления акимата и аппараты акимов будут машины эконом-класса. Каждое управление имеет свой денежный лимит на такси. Данный проект реализован в рамках государственно-частного партнерства», - добавил А.Турлубек.

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