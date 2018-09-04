В Казахстане в октябре состоятся выборы 83 депутатов

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане 28 октября состоятся выборы 83 депутатов районных, городских и областных маслихатов. Соответствующее постановление 3 сентября приняла Центральная избирательная комиссия РК.

Как напомнили в ЦИК, внеочередные выборы депутатов маслихатов вместо выбывших проводятся дважды в год в последнее воскресенье марта и октября. В связи с этим в 14 регионах республики выборы пройдут 28 октября.

В целом по республике образовалось 83 свободных округа, в том числе:

1) в областные маслихаты - 12;

2) в городские маслихаты - 9;

3) в районные маслихаты - 62.

Причинами досрочного прекращения полномочий депутатов к выборной кампании октября 2018 года стали:

1) выезд на ПМЖ за пределы соответствующей административно-территориальной единицы - 31;

2) принятие на государственную службу – 26;

3) личное заявление об отставке – 16, (в том числе по состоянию здоровья – 5);

4) смерть депутата - 5;

5) избрание депутатом областного маслихата - 3;

6) прекращение гражданства Казахстана – 2.

Досрочно прекратили полномочия депутаты маслихатов в связи с избранием или назначением на должности:

1) акима, заместителя акима района -3 человека;

2) акима, заместителя акима города областного (районного) значения - 4;

3) акима сельского округа – 4.

Назначены специалистами местных исполнительных органов районного и областного уровня 14 депутатов маслихатов, также 3 депутата районных маслихатов избраны депутатами областных маслихатов.

Выдвижение кандидатов началось 28 августа и продлится до 27 сентября. Регистрация кандидатов завершится 2 октября.