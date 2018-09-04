В Казахстане в октябре состоятся выборы 83 депутатов

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане 28 октября состоятся выборы 83 депутатов районных, городских и областных маслихатов. Соответствующее постановление 3 сентября приняла Центральная избирательная комиссия РК.
Как напомнили в ЦИК, внеочередные выборы депутатов маслихатов вместо выбывших проводятся дважды в год в последнее воскресенье марта и октября. В связи с этим в 14 регионах республики выборы пройдут 28 октября.
В целом по республике образовалось 83 свободных округа, в том числе:
1) в областные маслихаты - 12;
2) в городские маслихаты - 9;
3) в районные маслихаты - 62.
Причинами досрочного прекращения полномочий депутатов к выборной кампании октября 2018 года стали:
1) выезд на ПМЖ за пределы соответствующей административно-территориальной единицы - 31;
2) принятие на государственную службу – 26;
3) личное заявление об отставке – 16, (в том числе по состоянию здоровья – 5);
4) смерть депутата - 5;
5) избрание депутатом областного маслихата - 3;
6) прекращение гражданства Казахстана – 2.
Досрочно прекратили полномочия депутаты маслихатов в связи с избранием или назначением на должности:
1) акима, заместителя акима района -3 человека;
2) акима, заместителя акима города областного (районного) значения - 4;
3) акима сельского округа – 4.
Назначены специалистами местных исполнительных органов районного и областного уровня 14 депутатов маслихатов, также 3 депутата районных маслихатов избраны депутатами областных маслихатов.
Выдвижение кандидатов началось 28 августа и продлится до 27 сентября. Регистрация кандидатов завершится 2 октября.