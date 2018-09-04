На въезде в Ташкент появятся новые арт-объекты

CA-NEWS (UZ) - В ближайшее время на трассе Термез – Ташкент (М-39) будут установлены новые арт-объекты, символизирующие гостеприимство и радушие столицы Узбекистана, сообщила пресс-служба ГУВД.

Будет отреставрирована сама надпись «Тошкент». По свидетельству старожилов махалли, расположенной поблизости, она была создана в конце 60-х годов прошлого столетия. Изготовленная из бетона она давно потеряла вид: цемент во многих местах откололся, штукатурка осыпалась, и буквы поблекли, потеряли свежесть и привлекательность. Да и стела (над ее созданием работал архитектор Георгий Григорьянц в 1974-1975 г.г.), украшенная мозаикой, установленная напротив надписи, давно нуждается в реставрации. Так же требует приведения в порядок прилегающая территория.

По инициативе ГУВД и хокимията (администрации) Ташкента была создана рабочая группа, куда соответствующие специалисты, и месте они разработали проект новой «визитной карточки». По задумке творческой группы, благодаря подсветке разглядеть слово «Тошкент» будет нетрудно и самой темной ночью. Позади надписи появятся металлические конструкции, причем, тоже с подсветкой, – «силуэты» самых известных архитектурных комплексов и зданий, с которыми прочно ассоциируется Ташкент.

Стелу отреставрируют, а площадку вокруг нее приведут в порядок и выложат тротуарной плиткой. Будут высажены саженцы декоративных деревьев и цветов.