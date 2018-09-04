РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Испании автобус врезался в мост: пять погибших, водителю ампутировали ногу

CA-NEWS (CA) - На севере Испании в регионе Астурия по меньшей мере 5 человек погибло и десятки других ранены в результате удара пассажирского автобуса в опору моста, сообщает The Local Spain.

Авария произошла 3 сентября около 14.30 по местному времени. Все погибшие - пассажиры автобуса, водителю маршрута ампутировали ногу.

Представители экстренных служб Испании сообщили, что еще два человека находятся в тяжелом состоянии.

print
  • В Таджикистане усовершенствуют механизм декларирования доходов госслужащих
  • Казахстанские подводники-девушки стали призерами Чемпионата Европы
  • Глава Минобороны Великобритании рассказал об угрозе ИГ из Афганистана
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×