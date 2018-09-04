В Испании автобус врезался в мост: пять погибших, водителю ампутировали ногу

CA-NEWS (CA) - На севере Испании в регионе Астурия по меньшей мере 5 человек погибло и десятки других ранены в результате удара пассажирского автобуса в опору моста, сообщает The Local Spain.

Авария произошла 3 сентября около 14.30 по местному времени. Все погибшие - пассажиры автобуса, водителю маршрута ампутировали ногу.

Представители экстренных служб Испании сообщили, что еще два человека находятся в тяжелом состоянии.