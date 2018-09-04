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  4 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В ходе визита Эмомали Рахмона в ГБАО в Хороге состоится военный парад

CA-NEWS (TJ) - В ходе ожидаемого в сентябре рабочего визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в ГБАО в Хороге состоится военный парад, сообщили «Азия-Плюс» в правительстве республики.

На военном параде в центре Хорога 14 сентября пройдут солдаты и офицеры местного гарнизона.

Кроме подразделений минобороны, расквартированных в ГБАО, в параде примут участия сводные отряды местной милиции, пограничников, других силовых структур области.

Точное количество солдат и офицеров, которые примут участие в параде, находится на стадии согласования.

Напомним, в рамках визита главы государства в ГБАО там также с его участием пройдут церемонии сдачи в эксплуатацию нескольких социально-экономических объектов.

Президент также ознакомится с социально-экономическим положением региона, проведет ряд встреч с активом в некоторых районах области.

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