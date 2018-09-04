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  4 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Афганистане умер основатель террористической организации «Сеть Хаккани»

CA-NEWS (CA) - Афганский телеканал 1TV со ссылкой на заявление «Талибана» объявил о смерти основателя террористической группировки «Сеть Хаккани» Джалалуддина Хаккани.

Как отмечается, Хаккани на протяжении последних лет был прикован к постели из-за болезни. О его смерти и передаче «власти» его сыну Сираджуддину Хаккани СМИ сообщали еще в 2014 году. Однако позже стало известно, что Джалалуддин не умер, хотя и тяжело болен.

«Сеть Хаккани» – военизированная исламистская группировка в Афганистане. В 2012 году была объявлена террористической в США после серии атак на американских военных и на правительственные объекты АРА.

Пуштун Джалалуддин Хаккани (примерно 1950 года рождения) стал влиятельным полевым командиром во время афганской войны в 80-е годы. В 1991 году боевики под его командованием заняли город Хост. После взятия Кабула моджахедами в 1992 году он был назначен министром юстиции в первом правительстве моджахедов. Во время пребывания талибов у власти, занимал пост министра границы, министра по делам племен и губернатора провинции Пактия. В 1990-е годы Хаккани воевал за движение «Талибан» и стал одним из его лидеров, а после начала военных действий блока НАТО против «Талибана» стал военным командиром движения «Сеть Хаккани».

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