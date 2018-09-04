В сенат Казахстана от Шымкента зарегистрировано 8 кандидатов, на агитацию каждому из бюджета будет выделено по $1,5 тыс.

CA-NEWS (KZ) - Центральная избирательная комиссия Казахстана установила размеры расходов кандидата в депутаты сената парламента от города Шымкент, покрываемых из средств республиканского бюджета на выборах, назначенных на 5 октября.

Согласно постановлению ЦИК, из бюджета будут покрыты расходы на:

1) выступление с программой по телевидению – в сумме 170 тыс. тенге ($466);

2) выступление с программой по радио – в сумме 80 тыс. тенге ($219);

3) публикацию в печатных изданиях двух статей – в сумме 130 тыс. тенге ($356);

4) проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов – в сумме 70 тыс. тенге ($192);

5) транспортные расходы для города Шымкента – в сумме 100 тыс. тенге ($274).

Отмечается, что выдвижение кандидатов завершается 4 сентября в 18:00, регистрация - 14 сентября. Предвыборная агитация проводится с 15 сентября по 3 октября включительно.

По состоянию на 28 августа выдвинуты 9 кандидатов, из них зарегистрированы 8 кандидатов:

- Алданов Серик Исмаилович, 1983 года рождения, Начальник управления поддержки деятельности филиала г. Шымкент АО «Банк Центр Кредит»;

- Бекназаров Нурлан Кудиярович, 1964 года рождения, секретарь маслихата города Шымкента;

- Доронин Владимир Анатольевич, 1964 года рождения, временно безработный;

- Жылкельдиев Бижан Мергенбаевич, 1984 года рождения, директор ТОО «Global A»;

- Карабеков Гани Ажединович, 1968 года рождения, заместитель генерального директора АО «Санаторий Манкент»;

- Майханов Галымжан Тастанович , 1969 года рождения, председатель союза ветеранов войны в Афганистане Туркестанской области;

- Сатыбалды Дархан Амангелдиулы 1974 года рождения, временно безработный;

- Уркимбаев Аскарбек Жусипович, 1953 года рождения, директор ТОО «Шымкент сауда».