«Болашаковец» назначен главой департамента антикоррупционной службы по Алматы

CA-NEWS (KZ) - Данияр Таумурат назначен главой департамента Агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, он родился 1982 году. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «юрист», магистратуру Академии государственного управления при президенте РК. Также является выпускником Лондонской школы экономики и политических наук, стипендиат международной программы «Болашак».

На государственной службе работает с 2003 года. Имеет опыт работы в Администрации президента РК. С 2014 по 2015 год возглавлял Комитет общественно-политической работы Министерства культуры. С 2015 года до настоящего времени проработал в Национальном бюро по противодействию коррупции, а также в центральном аппарате Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции. До назначения занимал должность директора департамента АДГСПК РК.

Ранее возглавлявшая департамент агентства по Алматы Айгуль Байханова поступила на обучение в Академию государственного управления при президенте.