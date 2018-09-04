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  4 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменские спортсмены завоевали 12 медалей по итогам двух дней Игр кочевников

CA-NEWS (TM) - По итогам второго соревновательного дня III Всемирных игр кочевников в активе сборной Туркменистана девять наград.

Четыре «золота», одно «серебро» и четыре «бронзы» завоевали спортсмены в соревнованиях по национальной кыргызской борьбе на поясах – алыш.

Золотым призером стал Сейди Батыров в весовой категории до 100 кг. Три медали высшей пробы на счету туркменской сборной в женском зачете. Здесь отличились Лачин Бадаглыева (до 55 кг), Зухра Мадраимова (до 60 кг) Насиба Суркиева (до 75 кг).

«Серебро» команде из Туркменистана принес Арслан Аширгельдыев (до 60 кг).

На третью ступень пьедестала почета поднялись еще четыре спортсмена: Овезгельди Бердиев – в сверхтяжелой весовой категории свыше 100 кг, Розымырат Медов (до 70 кг), Гылыч Джумаев (до 90 кг) и в женском разряде – Джемал Овлякулиева (до 65 кг).

Таким образом, по итогам первых двух дней в копилке туркменской сборной 12 медалей: пять – золотого достоинства, две – серебряные, пять – бронзовых, и третье общекомандное место.

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